IGOR GROSU, LA ÎNTREVEDEREA CU REPREZENTANŢII ASOCIAŢIEI BUSINESSULUI EUROPEAN: VREM UN MEDIU DE AFACERI CORECT, SIMPLU ŞI ATRACTIV
Infotag, 8 septembrie 2021 10:30
IGOR GROSU, LA ÎNTREVEDEREA CU REPREZENTANŢII ASOCIAŢIEI BUSINESSULUI EUROPEAN: VREM UN MEDIU DE AFACERI CORECT, SIMPLU ŞI ATRACTIV
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ÎN 2021, VOLUMUL COMERŢULUI RECIPROC ÎNTRE MOLDOVA ȘI CHINA A SPORIT CU 46,2% – AMBASADORUL RPC ÎN RM ZHANG YINGHONG # Infotag
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VINERI, VA AVEA LOC PRIMA ÎNTREVEDERE ÎNTRE NEGOCIATORII ȘEFI DE LA CHIȘINĂU ȘI TIRASPOL DIN ULTIMII DOI ANI # Infotag
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PRIM-MINISTRU: GUVERNUL LUCREAZĂ LA ELABORAREA UNUI ŞIR DE ACŢIUNI PENTRU SUSŢINEREA ECONOMIEI # Infotag
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2 septembrie 2021
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PROMOȚIA 1 LEU ÎN TROLEU REVINE! ACHITĂ CU MASTERCARD DE LA MAIB ÎN TRANSPORTUL PUBLIC DIN CAPITALĂ # Infotag
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PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI RM A AVUT O ÎNTREVEDERE CU PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, REAFIRMÂND ANGAJAMENTUL DE A IMPLEMENTA AGENDA DE REFORME # Infotag
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1 septembrie 2021
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DIN 1 SEPTEMBRIE, VICTORIABANK A RENUNȚAT LA UTILIZAREA ȘTAMPILEI, O PREMIERĂ PENTRU SECTORUL BANCAR DIN R. MOLDOVA # Infotag
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MOLDOVA, UCRAINA ȘI GEORGIA VOR AVEA NEVOIE DE 20 DE ANI PENTRU A SE ALĂTURA LA UE – PREȘEDINTELE ESTONIEI # Infotag
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ÎN 2021, VENITURILE BUGETARE VOR SPORI CU 8% – PREMIERUL NATALIA GAVRILIȚA
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25 august 2021
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PROCURATURA DEZAPROBĂ SUBIECTIVISMUL PARLAMENTULUI ÎN RAPORT CU ACTIVITATEA PROCURORILOR
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FOSTUL PREMIER CONSIDERĂ CĂ LEGILE ADOPTATE ÎN AJUN NU AU NICIO LEGĂTURĂ CU VALORILE EUROPENE # Infotag
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DE ZIUA INDEPENDENȚEI A RM, PREȘEDINTELE MAIA SANDU ÎI VA PRIMI PE PREȘEDINȚII POLONIEI, ROMÂNIEI ȘI UCRAINEI # Infotag
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CEL MAI ÎNALT NIVEL DE SECURITATE A FOST ASIGURAT ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI ȘTEFAN CEL MARE – REZULTATELE SONDAJULUI # Infotag
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SONDAJ: PRINCIPALA AMENINȚARE INTERNĂ A MOLDOVEI ESTE CORUPȚIA
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24 august 2021
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MAJORITATEA PARLAMENTARĂ A APROBAT AMENDAMENTELE LA LEGEA CU PRIVIRE LA PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE # Infotag
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122 DE CANDIDAȚI VOR CONCURA PENTRU 35 DE MANDATE ÎN ADUNAREA POPULARĂ DIN GĂGĂUZIA
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VOLUMUL TRANSFERURILOR BĂNEŞTI ÎN MOLDOVA A CRESCUT CU 17,2%
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MINISTRUL JUSTIȚIEI VA OPTA PENTRU EVALUAREA EXTRAORDINARĂ A ACTIVITĂȚILOR JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR # Infotag
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23 august 2021
17:00
PREȘEDINȚII MOLDOVEI ȘI LETONIEI AU ABORDAT AGENDA RELAȚIILOR BILATERALE
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MINISTERUL ECONOMIEI ESTE DESCHIS SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VITICULTURII ȘI VINIFICAȚIEI - MINISTRUL SERGIU GAIBU # Infotag
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PARTIDUL SOCIALIȘTILOR ÎȘI EXPRIMĂ NEDUMERIREA FAȚĂ DE PARTICIPAREA PREȘEDINTELUI MAIA SANDU LA EVENIMENTUL „PLATFORMA CRIMEEA” # Infotag
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DOI CETĂȚENI AI REPUBLICII MOLDOVA AU FOST EVACUAȚI ÎN SIGURANȚĂ DIN AFGANISTAN
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MAIB în drum spre IPO
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BUN VENIT LA JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ DE LA BEIJING DIN 2022
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PROCURATURA GENERALĂ A ANUNȚAT REZULTATELE ANCHETEI „FURTULUI UNUI MILIARD”
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DEPUTAȚII S-AU EXPUS PE MARGINEA ACTIVITĂȚILOR PG ȘI A MERSULUI ANCHETEI FURTULUI UNUI MILIARD # Infotag
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CALEA FERATĂ INTENȚIONEAZĂ SĂ VÂNDĂ 100 DE LOCOMOTIVE VECHI
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„Salvați de clopoțel” – un nou an școlar, noi beneficii la contractarea creditului de consum negarantat de la Victoriabank # Infotag
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Premieră de succes pe piața de capital din Republica Moldova. Obligațiunile municipale emise de Primăriile Sîngera și Ceadîr-Lunga, subscrise integral cu sprijinul Victoriabank # Infotag
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19 august 2021
12:30
ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, VENITURILE DIN PRIVATIZARE ÎN MOLDOVA S-AU RIDICAT LA 91,1 MIL. LEI # Infotag
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POLITOLOG: „MOLDOVA – 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ. DE SUCCES NU FUG”
18 august 2021
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UCRAINA A ÎNCEPUT LUCRĂRILE PREGĂTITOARE PENTRU CONSTRUIREA UNUI NOU POD PESTE NISTRU
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MARȚI, ÎN MOLDOVA A FOST ÎNREGISTRAT UN NUMĂR RECORD DE CAZURI COVID-19 DIN ULTIMELE TREI LUNI # Infotag
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17 august 2021
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UN FOST DEPUTAT: ÎN CEI 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ, MOLDOVA A ÎNREGISTRAT MAI MULTE EȘECURI, DECÂT SUCCESE # Infotag
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SĂ OBȚINEM ȘTIINȚIFIC TRASABILITATEA VIRUSULUI ȘI SĂ FIM UNIȚI ÎN COMBATEREA EPIDEMIEI
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