Anunțul autorităților privind vaccinarea copiilor împotriva COVID-19 a provocat un val de discuții

07:30

BERBECIn aceasta zi vei avea de luat anumite decizii destul de importante pentru viitorul tau. Poate fi vorba de un nou loc de munca, de mutarea intr-o casa noua sau de plecarea intr-o calatorie de afaceri. Ar fi bine sa te consulti cu partenerul de viata in legatura cu ceea ce vrei sa faci pentru a evita un mic conflict. Prietenii vor dori sa te invite in aceasta seara la o petrecere in carti