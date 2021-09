Cota de piață a fotbaliștilor moldoveni convocați pentru meciul de marți

09:10

Miniştrii USR PLUS demisionează din Guvernul României condus de Florin Cîţu. Decizia ieșirii de la guvernare a venit după ce social-democrații au decis, luni, să boicoteze ședința Birourilor Permanente Reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, unde se discuta introducerea moțiunii de cenzură împotriva premierului. Potrivit presei din România, retragerea USR PLUS nu înseamnă automat căderea […]