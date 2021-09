Dodon, despre scumpirea pâinii: Nu există premise pentru majorarea prețului, cred că este o scăpare a Guvernului

01:30

Аctualul Guvern trebuie să monitorizeze formarea prețurilor în Republica Moldova și să intervină atunci, când acestea cresc nejustificat. Despre aceasta liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat la postul de televiziune Primul în Moldova. • “Când guvernul nu are pregătirea necesară, sau nu știe cum să facă economie, se întâmplă așa lucruri. Noi am avut experiența din 2008, atunci eu, în calitate de ministru al Economiei, am creat un grup de lucru care monitoriza prețurile și noi luam măsuri dure, da...