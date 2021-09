Talibanii au anunțat formarea noului guvern în Afganistan; Ministrul de interne e căutat de FBI

14:10

Novak Djokovic e în sferturi la US Open și mai are 3 pași până la Marele Șlem Novak Djokovic, numărul 1 mondial, aflat în cursa pentru câştigarea celui de-al patrulea său titlu consecutiv de Grand Slam şi al 21-lea din carieră, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului US Open, învingându-l în patru seturi, 1-6, 6-3, 6-2, 6-2, pe americanul Jenson Brooksby. Brooksby (20 ani, locul 99 ATP), cel mai tânăr jucător american care a atins turul al patrulea la US Open, după Andy Roddick în 20...