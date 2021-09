„Să fi fost profesor îmi băgam piciorul”. Emilian Crețu, revoltat de declarațiile prim-ministrei cu privire la vaccinarea învățătorilor

12:50

Formația ABBA, care a lansat două noi melodii după 40 de ani, a intrat deja în Top 10 cu ambele piese. Se întâmplă după trei zile de la publicare cântecelor. Cele două piese, „I Still Have Faith In You” și „Don’t Shut Me Down”, ocupă locurile șase și șapte în Marea Britanie. „Dacă elanul publicului … Articolul Se întoarce faima de cândva? La trei zile de la lansare, ABBA intră în topuri cu noile melodii apare prima dată în ZUGO.