Comitetul național consultativ de experți în domeniul imunizărilor pledează pentru vaccinarea copiilor de peste 12 ani, în timp ce MS susține că a rămas pe poziția că se vaccinează împotriva COVID-19 doar populația adultă

16:10

Militanții talibani interzic jurnaliștilor să participe la protestele din capitala Afganistanului, Kabul, și provincia Panjshir. Aceștia au reținut mai mulți corespondenți locali și străini la mitingurile organizate, scrie Novaya Gazeta. For several kilometres well-disciplined Taliban members allowed a protest of approx 300-500 to continue through the streets of Kabul. Talibs guarding Zanbak Square, however, fired...