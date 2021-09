Moldova ar putea negocia un preț mai bun la gaz, dar este nevoie de voință politică, spune Dodon

19:50

Actualul Guvern trebuie să monitorizeze formarea prețurilor în Republica Moldova și să intervină atunci, când acestea cresc nejustificat. Despre aceasta liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat la postul de televiziune Primul în Moldova. “Când guvernul nu are pregătirea necesară, sau nu știe cum să facă economie, se întâmplă așa lucruri. Noi am avut experiența din […] Articolul Igor Dodon, despre scumpiri: Când guvernul nu are pregătirea necesară, sau nu știe cum să facă economie, se întâmplă așa lucruri apare prima dată în Știri din Moldova.