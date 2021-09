Astăzi marcăm Ziua internațională a aerului curat pentru cerul albastru. Care este situația în Moldova

09:45

Deja al cincilea an consecutiv, Maks Graur, artistul ilustrator originar din Moldova, care și-a făcut studiile în design în Marea Britanie, la Oxford Brookes University, lansează proiectul Draw for Dogs, în cadrul căruia, alături de un grup de artiști-voluntari, creează portrete în schimbul donațiilor pentru animalele fără adăpost din Moldova. Articolul A fost dat startul proiectului „Draw for Dogs”! Donează pentru animale fără adăpost și primește cadou un portret apare prima dată în #diez.