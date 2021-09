Alegerile pentru funcția de primar vacantă la Bălți vor avea loc la 21 noiembrie

14:30

Președintele Statelor Unite Joe Biden va vizita statele New York și New Jersey pe 7 septembrie pentru a inspecta distrugerile provocate de uraganul Ida, săptămâna trecută. Cele două state au confirmat 44 de victime ale inundațiilor cauzate de uragan, iar 4 persoane sunt încă dispărute. Majoritatea victimelor au murit când apele au luat pe sus mașinile sau s-au înecat în apartamente din subsol, inundate. Biden va călători în orașul Manville din New Jersey și apoi în orașul Queens din New York, a...