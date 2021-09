VIDEO/ Declarațiile miniștrilor de Externe al României și R. Moldova

10:40

Nava „HAPPY WOLF", sub pavilionul Republicii Moldova a suferit o defecțiune la motor aflându-se în mijlocul Mării Negre, în noaptea de 3 spre 4 septembrie. La bordul ambarcațiunii se aflau cel puțin 16 oameni, scrie deschide.md. Nava are 38 de ani și a fost recent înregistrata în registrul de stat al navelor RM.