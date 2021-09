Dumitru Pulbere, Membru Consiliului Superior al Procurorilor își încetează activitatea

07:30

BERBECAi putea sa te gasesti oferind un umar de plans unui prieten care are nevoie astazi. A existat vreodata un timp in care ai fost inveselit pur si simplu pentru ca cineva sa ingrijit suficient pentru a intreba ce sa intamplat? Daca da, poti sa te referi la cat de mult te poate ajuta sa ajungi la un iubit care trece prin necazuri. Te poate face sa te simti foarte bine si in interior, stiind