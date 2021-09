Noi membri CEC – gata pentru a fi numiți. Stamate: vor fi imparțiali

08:50

În timp ce milioane de copii încep noul an școlar, OMS și UNICEF fac apel către autoritățile naționale ca școlile să funcționeze cu prezența fizică în clase, asigurându-se un mediu sanitar sigur prin implementarea măsurilor de sănătate publică în scopul de a reduce la minim transmiterea virusului, relatează IPN cu...