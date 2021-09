Telemagazin – 7 septembrie 2021, partea a 2-a

14:40

Emoţii pentru mii de elevi din ţară, care au început un nou an de studiu. Din cauza restrictiilor epidemiologice, majoritatea instituţiilor de învăţământ au renunţat şi în acest an la tradiţionalele careuri. Mai mult, aproape toate şcolile vor continua să aplice modelul mixt de studiu. Şi majoritatea elevilor de la Liceul „Mihail Berezovschi” din Capitală […] Post-ul Încă un an de studii marcat de pandemie. Aproape toate școlile vor continua să aplice modelul mixt de studiu apare prima dată în CANAL 2.