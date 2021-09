Consilierii din opoziție solicită convocarea CR Orhei pentru o chestiune de milioane

13:00

Ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP) din cadrul Inspectoratului Național de Investigații sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și autoritățile de aplicare a legii din Italia, au deconspirat un grup criminal internațional, format din trei persoane din R. Moldova și una din România suspectate de organizarea unei filiere ...