Patru polițiști de frontieră și un transportator de colete, puși sub învinuire

14:50

Uraganul Ida, care a atins zona de uscat în weekend în statul american Louisiana, a distrus în întregime clădirea istorică din oraşul New Orleans în care a locuit în tinereţe Louis Armstrong. Într-un clip postat pe Twitter de Jack Royer, prezentator în cadrul WIAT-TV, un canal de ştiri al televiziunii... The post O clădire istorică din New Orleans, în care a locuit Louis Armstrong, a fost distrusă complet de uraganul Ida appeared first on Portal de știri.