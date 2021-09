Igor Grosu consideră că decizia Guvernului Gavrilița de a obliga profesorii nevaccinați să-și facă teste anti-COVID din banii proprii, drept una corectă

12:40

Guvernare nouă, reguli vechi! Moldovenii vor privi de după gard, spectacolul și parada organizate pentru conducerea țării, scrie Factor News. Ultima dată un gard de protecție, de Ziua Independenței, a fost instalat pe timpul "regimului Plahotniuc", în 2018. Amintim că festivitățile organizate cu ocazia celor 30 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, în [...]