Nemerenco spune că Guvernul nu poate face excepții pentru profesori ca să le acopere cheltuielile pentru testele COVID

11:00

Intrebata daca in timpul apropiat gazul s-ar putea scumpi cu 30%, Maia Sandu spune ca sunt anumite cresteri pe piata mondiala, dar spera ca acest lucru nu se va intampla si in Moldova. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii InPROfunzime. Lorena BOGZA: “Se vehiculeaza ca gazul s-ar putea scumpi cu 30 %! Cum comentati?”Maia SANDU, […] Articolul Se scumpește gazul cu 30%? Cum răspunde Maia Sandu apare prima dată în abcnews.