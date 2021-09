Vaccinul COVID de la AstraZeneca ar putea funcționa ca tratament împotriva cancerului

12:30

Pandemia COVID-19 ar putea fi cea mai mortală epidemie virală pe care a cunoscut-o lumea în mai bine de un secol, dar, statistic, astfel de evenimente extreme nu sunt atât de rare pe cât am putea crede, arată un nou studiu. Studiul publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences a folosit o