HOROSCOP: Peștii se pot trezi cu un refuz, iar fecioarele ar putea avea neplăceri la serviciu

Noul Rivian R1T este pe cale să fie livrat clienţilor din această lună şi una dintre opțiunile cele mai scumpe pe care le are este o mini bucătărie din fabrică, un adevărat must have pentru cei care intenționează să plece cu acest pickup în aventuri. Camp Kitchen nu costă ieftin, dar iată ce include într-un […]