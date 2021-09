Demonstrație la Berlin împotriva rasismului, xenofobiei și ascensiunii extremei drepte

12:50

După 27 de an la conducerea Partidului Comunișitilor, Vladimir Voronin -astăzi deputat – a anunțat că se va retrage din fruntea partidului. În cadrul unei recente emisiuni la N4, Voroni a precizat că noul lider va fi ales la Congresului partidului, care va avea loc până la sfârșitul anului. „A trecut mai mult de un an de când împuternicirile noastre au expirat. Dar în statutul partidului este indicat că în momente de crize, cum este pandemia, comitetul central are voie să prelungească mandatul a...