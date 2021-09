Tânăr lovit mortal de un automobil, la Cantemir. Șoferul a abandonat mașina și a dat bir cu fugiții

11:20

Bilanțul deceselor provocate de inundațiile care au făcut ravagii în nord-estul Statelor Unite, după furtuna tropicală Ida, a ajuns la 49. Cele mai multe victime sunt în New Jersey, urmat de New York. Victime au fost raportate și în Pennsylvania, Maryland și Virginia, scrie digi24.ro. „A fost incredibil. Toată lumea a trebuit să stea într-un […] Сообщение Noi mărturii după inundațiile care au șocat SUA: „Strada era sub un metru și jumătate de apă, mașinile erau scufundate. Incredibil!” появились сначала на TV6.