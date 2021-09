Suspendarea președintelui Iohannis, aceasta ar urmări factori externi

08:00

Gazprom și-a majorat de 4 ori (sau cu 318,3%) exporturile în România în primele 7 luni ale acestui an comparativ cu cele din aceeași perioadă a anului trecut, cea mai The post Gazprom și-a majorat de 4 ori exporturile în România în primele 7 luni ale acestui an appeared first on Omniapres.