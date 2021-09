Scandal de coșmar într-un trolebuz din capitală! O femeie cu un bebeluș în brațe s-a certat cu mai mulți pasageri (Video)

17:30

Omletă este soluția ideală și la micul dejun și la prânz, alături de o salată. Un motiv în plus că să faci omletă perfectă. Omleta este genul acela de mâncare care se face imediat și care reprezintă soluția cea mai bună dacă vrei să mănânci ceva bun și sănătos. Da, sănătos, pentru că oul este unul din cele mai bune alimente, nu are calorii în exces, are minerale și vitamine prețioase, la care se […] Articolul Cea mai gustoasă omletă! Care este secretul? apare prima dată în ea.md.