Sărbătoare importantă 4 septembrie - Ce sfânt este pomenit azi

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in care slujea Sfantul Vavila, sa vada ce se petrece in ea.

