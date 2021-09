Oficial! USR PLUS şi AUR au depus moţiune de cenzură împotriva premierul României, Florin Cîţu: Cum arată calculele

17:50

Cel puțin 46 de oameni și-au pierdut viața din cauza furtunii tropicale Ida în nord-estul Statelor Unite. Cei mai mulți au murit înecați în mașini sau în apartamentele de la demisol. Guvernatorii din New York și New Jersey au declarat starea de urgență, iar primarul orașului New York, Bill de Blasio, a denumit furtuna Ida drept un „eveniment meteorologic istoric".