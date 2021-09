Pronostic sumbru pentru PAS

14:10

Guvernatorii din New York şi New Jersey au declarat miercuri seară stare de urgenţă ca urmare a ploilor în cantităţi record aduse de furtuna tropicală Ida, care au condus la inundaţii şi condiţii periculoase pe drumuri şi au provocat decesul a cel puţin nouă persoane, conform relatărilor din media locale, relatează Reuters. Сообщение Stare de urgenţă la New York şi New Jersey; cel puţin 9 morţi în urma ploilor record появились сначала на Accent.