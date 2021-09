Liderul PSRM a felicitat militarii cu prilejul marcării a trei decenii de la crearea Armatei Naționale

10:00

Președintele Parlamentului Igor Grosu a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia marcării Zilei Independenței. „Dragi prieteni, Stimați cetățeni. La Mulți Ani! Astăzi, Republica Moldova împlinește 30 de ani. Îmi place ziua de 27 august, pentru că în această zi suntem împreună, indiferent de unde ne aflăm în acest moment. Suntem cu toții Republica [...] The post Președintele Parlamentului: La 30 de ani de independență, R. Moldova abia învață să fie un stat appeared first on politics.md.