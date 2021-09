Igor Dodon a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 30-a de la crearea Armatei Naționale

09:30

”În aceste trei decenii s-au întâmplat de toate: am ieșit în lumea mare, am pierdut oameni apropiați, am creat familii, am dat naștere copiilor, am crescut noi generații, am cultivat speranțe, am avut parte și de eșecuri, și de izbândă. Iar toate trăirile noastre, cu bune și cu rele, au fost și sunt legate de Republica Moldova. De aceea, noi cu toții, oriunde ne-am afla, trebuie să păstrăm cele mai frumoase sentimente față de acest pământ și față de poporul ai cărui fii și fiice suntem”, se spune în adresarea celui de-al cincilea președinte al Republicii Moldova. Igor Dodon remarcă că Moldova este unica Patrie. Moldova este leagănul neamului nostru, este vatra poporului moldovenesc.