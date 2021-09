Forțele Aeriene Talibane: Câte avioane și elicoptere militare au în acest moment talibanii

00:10

Ploile torenţiale şi inundaţiile care au avut loc miercuri seară în oraşul New York şi în regiunile limitrofe ale metropolei americane au provocat cel puţin 14 decese, au anunţat joi autorităţile locale, în contextul în care presa din Statele Unite vorbeşte despre un bilanţ de 22 de victime, scrie stiripesurse.ro. Primarul oraşului New York, Bill […] Сообщение Ida a ucis 14 oameni în New York | VIDEO появились сначала на TV6.