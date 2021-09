DOC // Securitatea energetică a R.Moldova în mâinile unui offshore cercetat pentru evaziune fiscală și contrabandă

13:00

Colonelul Gheorghe Cavcaliuc, alias Goțman, aflat în căutare pentru huliganism, a înregistrat compania Success for You Ltd, la aceeași adresă cu firma unui fost polițist moldovean, stabilit în Marea Britanie, despre acest lucru a scris rise.md. Fostul angajat al Inspectoratului General al Poliției are același nume de familie cu cel al liderului PACE.