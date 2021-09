Acestea sunt cele mai bune universități din lume pentru anul 2022

15:40

Din cauza secetei persistente din acest an din câteva ţări mari producătoare de cereale, FAO a înrăutăţit estimările privind producţia mondială de cereale în acest an, la aproape 2,788 miliarde tone, în scădere faţă de precedenta prognoză, de 2,817 miliarde tone. Cea mai semnificativă revizuire a fost în cazul producţiei de grâu, în scădere cu […]