VIDEO Un liceu din raionul Anenii Noi a fost reabilitat termic. Proiectul a fost realizat cu suportul AEE

Opt oameni au murit în New York City și New Jersey, după ce au căzut cantități record de ploi și au inundate zonele, informează Realitatea.md cu referire la Euronews. Potrivit sursei, este vorba despre Uraganul Ida, care a lovit regiunea în ultimele zile. În New York, poliția a anunțat despre moartea a 7 persoane, printre […]