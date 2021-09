Furtuni și inundații de proporții în Spania

11:20

Noul an școlar a început cu probleme ”vechi” pentru școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Asociația Promo-LEX semnalează că noul an școlar a început cu probleme ”vechi” ... Post-ul Un nou an şcolar cu probleme vechi în şcolile cu predare în limba română din stânga Nistrului apare prima dată în Unica.md.