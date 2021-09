Talibanii nu au reușit să-i înfrângă pe rebelii din Panjshir. Valea rămâne sub controlul rezistenței

11:20

Bill de Blasio, primarul oraşului New York, a declarat miercuri noapte stare de urgenţă după ce au fost înregistrate precipitaţii record în urma uraganului Ida, potrivit nbcnews.com, citat de news.ro. Regiunea este grav afectată, cu cel puţin o tornadă produsă în sudul New Jersey şi inundaţii în New York City. Este prima dată când pentru … Articolul Stare de urgenţă după precipitaţii record, declarată în premieră pentru oraşul New York apare prima dată în Punctul pe i.