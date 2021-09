FOTO/ Mai multe loturi de lapte de cocos BIO, retrase din magazinele Kaufland din cauza oxidului de etilenă

22:30

„Noi cunoaștem despre schemele privind certificatele de vaccinare false. Imediat după ce am venit la minister, am inițiat o anchetă internă. Noi avem un sistem informațional și vreau să vă spun cu groază că am depistat mii de suspecți pe aceste cazuri”, a declarat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la...