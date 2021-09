Testele COVID pentru angajații din Educație trebuie să fie plătite de stat, afirmă Igor Dodon

15:30

Președintele PSRM, Igor Dodon, a felicitat cetățenii cu ocazia celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În mesaj se menționează că în cele trei decenii societatea moldovenească s-a maturizat politic, a trecut prin transformări importante, care au lăsat multe amintiri, dureri dar și bucurii. • ”În aceste trei decenii s-au întâmplat de toate: am ieșit în lumea mare, am pierdut oameni apropiați, am creat familii, am dat naștere copiilor, am crescut noi generații, am culti...