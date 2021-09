Alegeri locale noi la Bălți. Pe 21 noiembrie va fi votat un alt primar

09:30

Fostul deputat PDM și al Platformei „Pentru Moldova”, Sergiu Sîrbu, a anunțat pe Facebook că are un job nou. Acesta va fi observator electoral din partea Oficiului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE, scrie Diez. În prezent, Sergiu Sârbu se află la Varșovia, Polonia. Sergiu Sârbu are o experiență bogată în politica moldovenească. […] Articolul Fostul democrat Sergiu Sârbu are un nou loc de muncă apare prima dată în NordNews.