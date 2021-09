Reacția Adrianei Bețișor, la dosarul expediat de PG în judecată: „E o făcătură cu martori din anturajul lui Platon”

08:50

Ce mistere se ascund sub gheața din Groenlanda // FOTO Desprins parcă din cărțile de aventură, sub gheața din zona artică găsim o lume de basm. Unul dintre primii oameni care au traversat Groenlanda, Fridtjof Nansen, a descris ce a găsit drept „marea aventură a gheții, adâncă și pură ca infinitul”. Nansen, care în anul 1888 și-a întreprins călătoria, nu ar fi putut să știe de minunile ascunse sub peisajul înghețat de sub schiurile sale. Astăzi, datorită tehnologiilor moderne, partea din Groenlan...