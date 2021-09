Mişcarea 30 de minute pe zi scade considerabil riscul de cancer la sîn

00:00

Regina Margareta a II-a a Danemarcei va proiecta decorurile pentru un viitor film Netflix adaptat dintr-un roman de Karen Blixen. Pelicula va fi lansată în 2023, relatează The Guardian.Filmul la care va colabora regina Danemarcei se numește „Ehrengard” și este o fantezie romantică în regatul de poveste Babenhausen. Va fi regizat de Bille August, veteranul regizor danez al filmelor Pelle the Co