Pe jumatate goale. Asa au circulat in prima zi de scoala troleibuzele si autobuzele destinate special pentru elevi si profesori. Asta in timp ce in transportul public era mare imbulzeala - VIDEO

Pe jumatate goale. Asa au circulat in prima zi de scoala troleibuzele si autobuzele destinate special pentru elevi si profesori. Asta in timp ce in transportul public era mare imbulzeala - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md