Unele localuri din sectorul HORECA ar putea fi declarate ”COVID free” și vor putea activa la capacitate maximă

12:30

Ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), planificată pentru astăzi, a eșuat din lipsă de cvorum. La întrunire s-au prezentat doar șapte din cei 12 membri ai CSM, transmite MOLDPRES. „Au fost doar șapte membri prezenți. Procurorul General și ministrul Justiției nu au venit, deoarece sunt prezenți la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Am amânat ...The post Ședința Consiliului Superior al Magistraturii a eșuat din lipsă de cvorum first appeared on Radio Orhei.