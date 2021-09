(doc) Maia Sandu a semnat decretul privind rechemarea lui Vladimir Golovatiuc din funcția de ambasador al Moldovei în Rusia

17:45

Nu știu dacă îți mai amintești, dar pornisem o tradiție odată cu pandemia și carantina din primăvara anului 2020, să facem câte un playlist săptămânal. De o vreme, am cam uitat de el, dar am decis că astăzi e ziua potrivită să mai întocmim unul. Va fi unul dulce, pentru că este exclusiv în română, în limba pe care o vorbim și o cântăm în fiecare zi.