MOLDOVA, UCRAINA ȘI GEORGIA VOR AVEA NEVOIE DE 20 DE ANI PENTRU A SE ALĂTURA LA UE – PREȘEDINTELE ESTONIEI

Infotag, 1 septembrie 2021 15:30

MOLDOVA, UCRAINA ȘI GEORGIA VOR AVEA NEVOIE DE 20 DE ANI PENTRU A SE ALĂTURA LA UE – PREȘEDINTELE ESTONIEI

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