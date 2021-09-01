ÎN 2021, VENITURILE BUGETARE VOR SPORI CU 8% – PREMIERUL NATALIA GAVRILIȚA
Infotag, 1 septembrie 2021 15:30
ÎN 2021, VENITURILE BUGETARE VOR SPORI CU 8% – PREMIERUL NATALIA GAVRILIȚA
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MOLDOVA, UCRAINA ȘI GEORGIA VOR AVEA NEVOIE DE 20 DE ANI PENTRU A SE ALĂTURA LA UE – PREȘEDINTELE ESTONIEI # Infotag
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FINCOMBANK DESFĂȘOARĂ CAMPANIA „DONEAZĂ UN GHIOZDAN NOROCOS” AL 3-LEA AN CONSECUTIV
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PROCURATURA DEZAPROBĂ SUBIECTIVISMUL PARLAMENTULUI ÎN RAPORT CU ACTIVITATEA PROCURORILOR
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FOSTUL PREMIER CONSIDERĂ CĂ LEGILE ADOPTATE ÎN AJUN NU AU NICIO LEGĂTURĂ CU VALORILE EUROPENE # Infotag
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DE ZIUA INDEPENDENȚEI A RM, PREȘEDINTELE MAIA SANDU ÎI VA PRIMI PE PREȘEDINȚII POLONIEI, ROMÂNIEI ȘI UCRAINEI # Infotag
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CEL MAI ÎNALT NIVEL DE SECURITATE A FOST ASIGURAT ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI ȘTEFAN CEL MARE – REZULTATELE SONDAJULUI # Infotag
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SONDAJ: PRINCIPALA AMENINȚARE INTERNĂ A MOLDOVEI ESTE CORUPȚIA
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PROCURATURA VA CONTESTA LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ AMENDAMENTELE LA LEGEA PROCURATURII
24 august 2021
17:00
MAJORITATEA PARLAMENTARĂ A APROBAT AMENDAMENTELE LA LEGEA CU PRIVIRE LA PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE # Infotag
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122 DE CANDIDAȚI VOR CONCURA PENTRU 35 DE MANDATE ÎN ADUNAREA POPULARĂ DIN GĂGĂUZIA
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VOLUMUL TRANSFERURILOR BĂNEŞTI ÎN MOLDOVA A CRESCUT CU 17,2%
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MINISTRUL JUSTIȚIEI VA OPTA PENTRU EVALUAREA EXTRAORDINARĂ A ACTIVITĂȚILOR JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR # Infotag
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23 august 2021
17:00
PREȘEDINȚII MOLDOVEI ȘI LETONIEI AU ABORDAT AGENDA RELAȚIILOR BILATERALE
13:00
MINISTERUL ECONOMIEI ESTE DESCHIS SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VITICULTURII ȘI VINIFICAȚIEI - MINISTRUL SERGIU GAIBU # Infotag
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PARTIDUL SOCIALIȘTILOR ÎȘI EXPRIMĂ NEDUMERIREA FAȚĂ DE PARTICIPAREA PREȘEDINTELUI MAIA SANDU LA EVENIMENTUL „PLATFORMA CRIMEEA” # Infotag
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DOI CETĂȚENI AI REPUBLICII MOLDOVA AU FOST EVACUAȚI ÎN SIGURANȚĂ DIN AFGANISTAN
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MAIB în drum spre IPO
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20 august 2021
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PROCURATURA GENERALĂ A ANUNȚAT REZULTATELE ANCHETEI „FURTULUI UNUI MILIARD”
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DEPUTAȚII S-AU EXPUS PE MARGINEA ACTIVITĂȚILOR PG ȘI A MERSULUI ANCHETEI FURTULUI UNUI MILIARD # Infotag
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CALEA FERATĂ INTENȚIONEAZĂ SĂ VÂNDĂ 100 DE LOCOMOTIVE VECHI
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ECHIPAJUL UNUI ELICOPTER MOLDOVENESC BLOCAT ÎN AFGANISTAN ESTE ÎN AŞTEPTAREA EVACUĂRII ACASĂ # Infotag
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„Salvați de clopoțel” – un nou an școlar, noi beneficii la contractarea creditului de consum negarantat de la Victoriabank # Infotag
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10:00
Premieră de succes pe piața de capital din Republica Moldova. Obligațiunile municipale emise de Primăriile Sîngera și Ceadîr-Lunga, subscrise integral cu sprijinul Victoriabank # Infotag
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19 august 2021
12:30
ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, VENITURILE DIN PRIVATIZARE ÎN MOLDOVA S-AU RIDICAT LA 91,1 MIL. LEI # Infotag
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POLITOLOG: „MOLDOVA – 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ. DE SUCCES NU FUG”
18 august 2021
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UCRAINA A ÎNCEPUT LUCRĂRILE PREGĂTITOARE PENTRU CONSTRUIREA UNUI NOU POD PESTE NISTRU
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MARȚI, ÎN MOLDOVA A FOST ÎNREGISTRAT UN NUMĂR RECORD DE CAZURI COVID-19 DIN ULTIMELE TREI LUNI # Infotag
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PARLAMENTUL SE VA ÎNTRUNI VINERI ÎN ŞEDINŢĂ PLENARĂ PENTRU A AUDIA RAPORTUL PRIVIND PROCESUL DE RECUPERARE BANILOR SUSTRASE DIN SISTEMUL BANCAR # Infotag
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ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, MOLDOVA A SPORIT VOLUMUL EXPORTURILOR, DAR NU A ATINS NIVELUL PRE-PANDEMIC # Infotag
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17 august 2021
12:30
UN FOST DEPUTAT: ÎN CEI 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ, MOLDOVA A ÎNREGISTRAT MAI MULTE EȘECURI, DECÂT SUCCESE # Infotag
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SĂ OBȚINEM ȘTIINȚIFIC TRASABILITATEA VIRUSULUI ȘI SĂ FIM UNIȚI ÎN COMBATEREA EPIDEMIEI
16 august 2021
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ÎN ADRESA MAEIE NU AU PARVENIT SOLICITĂRI DE REPATRIERE A CETĂŢENILOR MOLDOVENI DIN AFGANISTAN # Infotag
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MINISTRUL DE EXTERNE AL LETONIEI EFECTUEAZĂ O VIZITĂ DE LUCRU ÎN MOLDOVA
13 august 2021
12:30
ANRE A CRITICAT TEORIILE DESPRE EXISTENȚA ÎN MOLDOVA A UNEI PIEȚE „GRI” DE VÂNZARE A PRODUSELOR PETROLIERE # Infotag
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12 august 2021
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Microfinanțarea: ce necesități ale pieței acoperă în Moldova și de ce este atât de importantă? # Infotag
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12:30
AȘTEPTĂRILE CLIENȚILOR ÎN RELAȚIA CU BANCA – DISCUTATE ÎN CADRUL UNUI BRUNCH ORGANIZAT DE MAIB # Infotag
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09:30
DMITRII KOZAK: RUSIA ESTE INTERESATĂ ÎN DISTRUGEREA MUNIȚIILOR EXPIRATE DE LA DEPOZITUL DIN COBASNA # Infotag
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FEDERAȚIA RUSĂ RESPECTĂ ALEGEREA ȘI VOINȚA POPORULUI MOLDOVENESC – DMITRII KOZAK
09:30
PREȘEDINTELE MOLDOVEI ȘI-A ANUNȚAT DISPONIBILITATEA DE A INTENSIFICA CONTACTELE BILATERALE CU FEDERAȚIA RUSĂ # Infotag
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11 august 2021
13:00
REPREZENTANȚII HORECA REVIN CU O SERIE DE SOLICITĂRI ADRESATE EXECUTIVULUI NOU ALES
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MINISTRUL JUSTIŢIEI A ÎNREGISTRAT ÎN PARLAMENT UN PROIECT DE LEGE CU PRIVIRE LA OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢILOR PROCURATURII # Infotag
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10 august 2021
17:30
UN FOST DEPUTAT PROPUNE AUTORITĂȚILOR SĂ AIBĂ „UN LIMBAJ ECONOMIC DUR CU ADMINISTRAȚIA DE LA TIRASPOL” # Infotag
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BAȘCANUL GĂGĂUZIEI CONSIDERĂ CĂ CEI 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ A RM ESTE O „PERIOADĂ A LECȚIILOR NEÎNVĂȚATE ȘI A OPORTUNITĂȚILOR RATATE” # Infotag
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17:30
PREMIERUL UCRAINEAN A CONFIRMAT DISPONIBILITATEA DE A EFECTUA O VIZITĂ LA CHIȘINĂU
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UN STUDIU ARATĂ CĂ EUROPENII ÎȘI DORESC SĂ RENUNȚE LA FUMAT, DAR ÎNTÂMPINĂ GREUTĂȚI DIN CAUZA REGLEMENTĂRILOR # Infotag
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9 august 2021
15:00
25 SALVATORI ȘI POMPIERI DIN CADRUL IGSU AU PLECAT ÎN GRECIA PENTRU LICHIDAREA INCENDIILOR DE PĂDURE # Infotag
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6 august 2021
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DIFICULTĂȚILE AGRICULTORILOR DIN RAIONUL DUBĂSARI ÎN VIZORUL BIROULUI POLITICI DE REINTEGRARE # Infotag
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13:30
NATALIA GAVRILIȚA A EXPLICAT NECESITATEA MAJORĂRII NUMĂRULUI DE MINISTERE
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