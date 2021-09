Acces interzis în reustaurante și cafenele fără un certificat de vaccinare, test negativ la COVID-19 sau dovada prezenței anticorpilor?

09:50

Dacă cumva în timpul apropiat ai norocul să treci prin New York trebuie neapărat să dai o raită prin Manhattan, acolo în această perioadă au loc filmările pentru continuarea serialului „Sex and the City”. Fanii așteaptă cu nerăbdare continuarea poveștii, dar și look-urile eroinelor. Când vorbim de „Sex and the City” ne amintim de iubirea […] Articolul Look-ul zilei! Sarah Jessica Parker super chic la filmările serialului „Sex and the City” (Foto) apare prima dată în ea.md.