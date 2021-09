Basilica: Cinci momente importante din istoria bisericii și a limbii române

15:20

România a fost și rămâne cel mai apropiat și cel mai sincer prieten al Republicii Moldova. Asigurările au venit din partea lui Klaus Iohannis, președintele României, după o reuniune multilaterală la nivelul șefilor de stat prezenți, astăzi, la Chișinău, cu ocazia aniversării a 30-cea de la declararea Independenței Republicii Moldova. „Sunt deosebit de bucuros să revin la Chișinău în acest moment de sărbătoare la aniversarea a 30 de la proclamarea independenței R. Moldova. Tot astăzi sărbătorim 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, România fiind primul stat din lume, care a recunoscut independența R. Moldova. De altfel, România și Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică, comunitatea de limbă, cultură și istorie. Mă aflu la Chișinău, astăzi și pentru a reconfirma angajamentul ferm și amplu al României în sprijinul proceselor de reformă și de integrare europeană asumate de autoritățile din RM. În toată această perioadă, România a fost cel mai apropiat și cel mai sincer prieten al R. Moldova. Am onorat de fiecare dată în mod consecvent angajamentele asumate în beneficiul direct al cetățenilor R. Moldova. Am depus mereu eforturi consistente pentru a veni în sprijinul dezvoltării și modernizării R. Moldova și am acționat pentru a menține Republica Moldova, ca prioritate pe agenda UE”, a subliniat președintele României. Potrivit oficialului, implementare rapidă a reformelor necesare și așteptate de societate, va aduce avantaje substanțiale cetățenilor și va genera o nouă dinamică pozitivă în relația R. Moldova cu UE. „Ne aflăm într-un moment deosebit de favorabil și pentru relațiile noastre bilaterale. România rămâne și în viitor partenerul cel mai apropiat al R. Moldova. Am avut o cooperare foarte bună cu doamna președinte, iar acum cu un nou Guvern și un nou Parlament, eforturile noastre și rezultatele lor în beneficiul cetățenilor R. Moldova vor fi și substanțial. Avem acum oportunitatea unei cooperări aprofundate și conjugate la nivel prezidențial, parlamentar și guvernamental pentru luare deciziilor necesare avansării agendei bilaterale precum și a parcursului european al R. Moldova”, a mai punctat Klaus Iohannis. Totodată, președintele României a mai menționat că a discutat pe larg cu omologul său din Republica Moldova despre accelerarea proiectelor bilaterale menite să conecteze acest stat cu spațiul UE. În cadrul reuniunii multilaterale, președinții R. Moldova, României, Poloniei și Ucrainei au discutat, inclusiv despre situația de securitate regională, cooperarea în cadrul inițiativelor regionale și viitorul Parteneriatului Estic. Amintim că astăzi, Klaus Iohannis, președintele României, alături de Maia Sandu, președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, președintele Poloniei și Volodimir Zelenski, a participat la manifestările dedicate aniversării a 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. Articolul Președintele Klaus Iohannis, la Chișinău: România rămâne cel mai apropiat și cel mai sincer prieten al R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.