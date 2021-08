„Limba noastră cea română” a fost sărbătorită la Nisporeni prin cântece, poezii şi flori

12:30

Veneția intenționează să impună o taxă de acces pentru turiști. Măsura ar urma să intre în vigoare din vara anului 2022. Cine va dori să viziteze orașul-lagună va plăti între 3 și 10 euro în funcție de sezon, informează Bloomberg. Rezidenții și rudele acestora, copiii sub șase ani și persoanele...