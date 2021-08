Sindicatele din Educație atrag atenția guvernanților că statul ar putea fi chemat în judecată pentru decizia prin care pedagogii sunt impuși să se testeze din buzunarul propriu

13:30

Hai să facem niște calcule. Să vedem pentru ce Guvernul are bani și pentru ce Guvernul nu are bani. Voi știți, ați auzit, că partidele primesc bani de la stat pentru rezultatele obținute la alegeri, inclusiv locale, inclusiv prezidențiale. Nu știu dacă știți, dar cei mai mulți bani din bugetul de stat, merg către PAS. … Articolul Guvernarea nu are bani pentru profesori, însă PAS primește aproape 12 milioane de lei de la stat apare prima dată în BreakingNews.