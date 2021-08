Din nou despre limba română în Republica Moldova: situaţia şi perspectivele

08:50

Am luat un credit de la bancă şi am pus în gaj automo­bilul meu. Am achitat doar câteva rate, după care nu am mai plătit, deoarece nu aveam bani. Mi-au venit mai multe somaţii de plată pe care le-am ignorat. Acum mi-a venit aviz de executare, prin care mi se cere ca, într-un termen de […]